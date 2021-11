İngiltərənin "Mançester Yunayted" klubu yeni baş məşqçisini açıqlayıb.

Metbuat.az klubun rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, komanda Ralf Ranqnikə tapşırılıb.

Qeyd edək ki, 63 yaşlı mütəxəssi sonuncu dəfə Rusiyanın "Lokomotiv" (Moskva) klubunda məsləhətçi vəzifəsində çalışıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.