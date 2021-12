Müəllimə onlayn toplantı zamanı rəzil oldu: Üzr istəyib kameranı bağladı - FOTOLAR

Londonda nüfuzlu şirkətlərdən birinin onlayn toplantısı zamanı xoşagəlməz hal yaşanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, toplantıya qatılan 32 yaşlı Nikki Fulkner adlı qadının diqqətsizliyi onun utanc duymasına səbəb olub.

Belə ki, qadın cinsi münasibət zamanı istifadə edilən dərmanları otaqdan götürməyi unudub. Bu, toplantı zamanı şirkətin işçilərinin diqqətini cəlb edib. Toplantı başlayandan 15 dəqiqə sonra qadın məsələdən xəbərdar olub. Bu vəziyyətdən böyük utanc hiss keçirən qadın üzr istəyib.

Qeyd edək ki, Nikki Fulkner həmçinin fitness müəlliməsidir.

