Bakıda "UNEC İqtisadi Forumu” başladı

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti (UNEC) İqtisadiyyat Nazirliyi, Təhsil Nazirliyi, digər dövlət və özəl təşkilatlarla birgə Bakıda "UNEC İqtisadi Forumu" başlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, forumda 5 panel üzrə 30-dək spiker və moderatorun iştirakı ilə müzakirələr keçiriləcək. Bunlardan əlavə forum müddətində tədbir iştirakçıları üçün 3 xüsusi görüş keçirilməsi də nəzərdə tutulub. Panel müzakirələri “Gülüstan” sarayında keçiriləcəkdir.

Xüsusi görüşlərdən ilk 2 görüş forumun ilk günündə keçiriləcəkdir. Onlardan birincisi 01 dekabr 11:30-12:30 aralığında Nobel mükafatı laureatı Aziz Sancarın alimlərlə görüşüdür.

Aziz Sancarın bütün elm adamları üçün nümunə ola biləcək həyat və yaradıcılıq, elmi fəaliyyət və ictimai inkişaf yolu vardır. Professor Aziz Sancar ilk türk kimi elm üzrə Nobel mükafatını almaqla Azərbaycan da daxil olmaqla, bütövlükdə Türk dünyasının dünya elminin zirvəsində təmsil olunmasını təmin edib. 420-dən çox elmi məqaləyə, 33 mindən çox elmi istinada malik olan, Hirş indeksi isə 99-a çıxan Aziz Sancar fotoliyaz təmir mexanizmini kəşf etmək üçün 40 il, DNA ikili kəsim mexanizmini kəşf etmək üçün 35 il, kriptokrom və period proteinlərinin funksional mexanizmini kəşf etmək üçün isə 16 il zaman sərf edib.

Eyni gündə saat 17:00 – 18:00 aralığında 2-ci xüsusi görüş Polşanın Maliyyə naziri postunda çalışmış, polşa iqtisadiyyatının memarlarından sayılan, iqtisadçı, professor Grzegorz W. Kolodko ilə olacaq. Professor Kolokdo sual-cavab sessiyasında alim və tədqiqatçıları maraqlandıran sualları cavablandıracaq.

Grzegorz W. Kolodko görkəmli iqtisadiyyat professoru və Polşa iqtisadi islahatlarının əsas memarıdır. O, universitet müəllimi, tədqiqatçı, Yeni Praqmatizmin orijinal paradiqmatik və heterodoks iqtisadiyyat nəzəriyyəsinin, çoxsaylı akademik kitabların və elmi məqalələrin müəllifidir. Varşavadakı Kozminski Universitetində TIGER – Transformasiya, İnteqrasiya və Qloballaşma İqtisadi Tədqiqatının təsisçisi və direktorudur. G. Kolodko eyni zamanda BVF, Dünya Bankı, BMT, OECD kimi beynəlxalq təşkilatların məsləhətçisi, Avropa İncəsənət, Academia Europaea, Elmlər və Humanitar Elmlər Akademiyasının üzvü, Rusiya Elmlər Akademiyasının xarici üzvüdür. O, Çinin Pekindəki Çinin Renmin Universitetində və Chongyang Maliyyə Tədqiqatları İnstitutunda qeyri-rezident baş elmi işçi, (HUST) Huangzhou Elm və Texnologiya Universitetinin professoru, Vuhan, Pekin Normal Universitetində İnkişaf etməkdə olan Bazarlar İnstitutunun görkəmli professorudur.

Forumun 2-ci günü, 02 dekabr saat 14:30 – 15:30 aralığında Almaniyanın «SPRINGER» nəşriyyat şirkətinin iqtisadiyyat üzrə redaktə məsələləri direktoru Christian Rauscher gənc tədqiqatçılar və tədqiqat mərkəzlərinin rəhbərləri ilə fikir mübadiləsi aparacaq.

Forum çərçivəsində 3 gün ərzində 5 panel üzrə müzakirələr gedəcək. Panellər aşağıdakı kimidir:

Qonaqların 4 Dekabr tarixində Qarabağa səfər etməsi də tədbirin proqramına daxil edilmişdir.

Forum rəqəmsal iqtisadiyyatın asanlaşdırılması kimi post-pandemiya dövrü üçün müəyyən edilmiş mərhələləri, eləcə də Azərbaycanın bir sıra sosial-iqtisadi transformasiyaları əhatə edən və keçdiyi müstəqillik yolunu əks etdirəcək. Bundan əlavə, Forum aparıcı dövlət və özəl təşkilatları, eyni zamanda təcrübəli sənaye xadimlərini bir araya gətirəcək və beləliklə, iştirakçılara ən son iqtisadi və sosial inkişaf, çağırışlar və imkanları müzakirə və müəyyən etmək üçün platforma təmin edəcək.

Qeyd edək ki, forum dekabrın 1-dən 3-nə qədər davam edəcək.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.