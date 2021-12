Azərbaycan Türkiyədən yeni hərbi təyyarə alıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyənin Azərbaycandakı səfiri Cahit Bağçı bildirib:

“Bu gün Azərbaycanda “Hürkuş” uçurduq”, - səfir qeyd edib.



Qeyd edək ki, “Hürkuş” tipli təyyarə hərbi təlim üçün nəzərdə tutulub.



