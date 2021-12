Dövlət İmtahan Mərkəzinin yeni inzibati binası istifadəyə verilib.

Metbuat.az-ın xəbərinə görə, ofis Bakının Nəsimi rayonu, Həsən Əliyev küçəsi, 299 ünvanında yerləşir.

Dekabrın 6-dan etibarən DİM-də vətəndaşların qəbulu şöbəsi mərkəzin yeni inzibati binasında fəaliyyət göstərəcək. Vətəndaşların qəbulu həftənin I-V günləri saat 9:00-dan 17:00-dək həyata keçiriləcək.

Qeyd edək ki, yeni binanın ünvanı əvvəllər İnqilab küçəsi 17 adlanırdı.

