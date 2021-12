Namik Ələskərov “Bursaspor”da daha bir qol vurdu - VİDEO

Futbol üzrə Türkiyə 1-ci liqasında 15-ci turun oyunları keçirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, azərbaycanlı futbolçu Namik Ələskərovun komandası “Bursaspor” da növbəti matçına çıxıb.

Sözügedən kollektiv səfərdə “Dənizlispor”la qarşılaşıb. Futbolçumuzun komandası bu oyundan qələbə ilə ayrılıb – 3:1.

Namik də bu görüşün iştirakçısı olub. O, komandasının start heyətində meydana çıxıb və 88-ci dəqiqədə əvəzlənib. Bursalıların 40-cı dəqiqədə vurduğu ikinci qolun müəllifi də məhz Ələskərov olub.

“Bursaspor” 15 turdan sonra 17 xalla 19 kollektiv arasında 13-cü pillədə qərarlaşıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.