Bakının Nizami rayonunun bir hissəsinə içməli suyun verilməsində məhdudiyyətlər olacaq.

"Azərsu" ASC-dən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, magistral su kəmərində aparılan təmir-bərpa işləri ilə əlaqədar 9 dekabr 2021-ci il tarixində saat 22:00-dan etibarən 10 dekabr 2021-ci il tarixdə səhər saatlarınadək Nizami rayonunun bir hissəsinə içməli suyun verilməsində məhdudiyyətlər olacaq.

