​Hərbçi nişanlısını qətlə yetirən qızdan ŞOK SÖZLƏR: Nadir qadınam ki... - FOTOLAR

İstanbulda birlikdə yaşadığı nişanlısını qətlə yetirən Gizəm məhkəmədə ifadə verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, onun iddiasına görə, hadisəni özünü müdafiə etmək məqsədilə törədib. Məhkəmə qarşısında “özümü müdafiə edən nadir qadınlardan olduğumu hiss edirəm” deyən Gizəm, nişanlısının ona xəyanət etdiyindən şübhələndiyini deyib. Bu barədə soruşanda isə o, nişanlısı Zeynəl Yıldırımın fiziki təzyiqinə və şantajına məruz qalıb.

Ardınca isə qız Zeynəli onun öz tapancası ilə qətlə yetirib. Məhkəmə davam edir. Qeyd edək ki, hadisə bir müddət əvvəl baş verib. Zeynəl Sahil Mühafizə Komandanlığında Artilleriya hərbçisi olub.



