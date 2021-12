Aktrisa Pərvin Abıyeva şəxsi həyatı ilə gündəmə gəlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, sosial şəbəkə hesabında anasının görüntülərini yayımlayıb.

Pərvin paylaşımına bu sözləri əlavə edib:

"Ana yeganə varlıqdır ki, hər kəsi əvəz edə bilər, amma heç kəs onu əvəz edə bilməz. Mənim gözəllər gözəli anam..."

Aktrisanın bu paylaşımı izləyiciləri tərəfindən maraqla qarşılanıb. Onun anasının görüntülərinə çoxsaylı şərhlər yazılıb.

