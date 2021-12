Xalq artisti Ramiz Novruz xəstəxanaya yerləşdirilməsi ilə bağlı yayılan məlumatlara münasibət bildirib.



Metbuat.az xəbər verir ki, xalq artisti apa-ya açıqlamasında vəziyyətinin yaxşı olduğunu deyib.

“Ciddi bir şey olsa belə, hər şey nəzarətdədir. İşə gedirəm. Ayın 30-na tamaşa salıblar. Evdəyəm, xəstəxanada deyiləm. Evdə dərman qəbul edirəm. Hazırda mədəmdə möhkəm soyuqdəymə olub. Ondan müalicə alıram, vəssalam”, - deyə R.Novruz bildirib.

