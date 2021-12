Konfrans Liqası: Pley-offda “Qarabağ”ın rəqibi BƏLLİ OLDU

Konfrans Liqasında pley-offun püşkü atılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, püşkÜn nəticələrinə görə, “Qarabağ” bu mərhələdə Fransanın "Marsel" klubu ilə qarşılaşacaq.

İlk oyun 2022-ci il fevralın 17-də səfərdə, cavab matçı isə fevralın 24-ü Bakıda keçiriləcək.

Ümumilikdə, siyahı belədir:

“Marsel” (Fransa) - “Qarabağ” (Azərbaycan)

PSV (Niderland) - “Makkabi” (Təl-Əviv, İsrail)

“Fənərbaxça” (Türkiyə) - “Slaviya” (Çexiya)

“Midtülland” (Danimarka) - PAOK (Yunanıstan)

“Lester” (İngiltərə) - “Randers” (Danimarka)

“Seltik” (Şotlandiya) - “Bodo Qlimt” (Norveç)

“Sparta” (Çexiya) - “Partizan” (Serbiya)

“Rapid” (Avstriya) - “Vitess” (Niderland)/“Tottenhem” (İngiltərə)



09:06

Bu gün Konfrans Liqasında pley-offun püşkü atılacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, tədbir Bakı vaxtı ilə saat 17:00-da başlayacaq.

Belə ki, “Qarabağ”ın da rəqibi bəlli olacaq. Qrup qaliblərinin birbaşa 1/8 finala yüksəldiyi Konfrans Liqasında pley-offda 16 klub qüvvəsini sınayacaq.

Püşkatma öncəsi komandalar iki səbətə bölünüb. Qrupunda ikinci yeri tutanlar, o cümlədən “Qarabağ” səpələnmişlər sırasındadır.



Avropa Liqasından üçüncü yer sahibi kimi bura yuvarlananlar səpələnməmişlər səbətindədir. Pley-offun ilk matçları da səpələnməmişlərin meydanında baş tutacaq. Bu mərhələdə eyni ölkə təmsilçiləri bir-biri ilə görüşə bilməz.

Səpələnmişlər

“Bodo Qlimt” (Norveç)

“Makkabi” (Təl-Əviv, İsrail)

PAOK (Yunanıstan)

“Partizan” (Serbiya)

“Qarabağ” (Azərbaycan)

“Randers” (Danimarka)

“Slaviya” (Çexiya)

“Vitess” (Niderland)/“Tottenhem” (İngiltərə)

Səpələnməmişlər

“Seltik” (Şotlandiya)

“Fənərbaxça” (Türkiyə)

“Lester” (İngiltərə)

“Marsel” (Fransa)

“Midtülland” (Danimarka)

PSV (Niderland)

“Rapid” (Avstriya)

“Sparta” (Çexiya)

Qeyd edək ki, pley-offun ilk oyunları gələn il fevralın 17-də, cavab matçları 24-də keçiriləcək. 1/8 finalın püşkü fevralın 25-də atılacaq.

