"Qarabağ" ilin futbol komandası, Qurbanov isə ilin məşqçisi seçildi

İdman Araşdırmalar Mərkəzinin "İlin qalibləri-2021" layihəsi üzrə mükafatçıları müəyyənləşib.

Metbuat.az "Report"a isitnadən xəbər verir ki, qaliblər Bakı Olimpiya Stadionunda açıqlanıb.

Nominasiyalar üzrə:

İlin İdman Xadimi - İlqar Rəhimov (Milli Paralimpiya Komitəsinin prezidenti)

İlin əcnəbi futbolçusu - Abdullah Zubir ("Qarabağ", Fransa)

İlin futbolçusu - Emin Mahmudov ("Neftçi")

İlin İdmançısı - İrina Zaretska

İlin Komandası - "Qarabağ" futbol komandası

İlin məşqçisi - Qurban Qurbanov (“Qarabağ” futbol komandasının baş məşqçisi)

İlin İdman Yarışı - AVRO-2020-nin Bakıda keçirilmiş 4 oyunu

