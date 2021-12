Avropa Liqasında pley-offun püşkü atılıb - SİYAHI

Avropa Liqasında pley-off mərhələsinin cütləri müəyyənləşib.

Metbuat.az xəbər verir ki, qrup qalibləri birbaşa 1/8 finala yüksəldiyi Avropanın ikinci dərəcəli klub turnirində pley-offun 8 cütü müəyyənləşib.

Çıxış edənlər komandalar arasında qrupda ikinci yeri tutanlar Çempionlar Liqasının üçüncüləri ilə üz-üzə gələcək. İlk matçlar digər turnirdən yuvarlananların meydanında baş tutacaq.

Avropa Liqası

Pley-off

“Sevilya” (İspaniya) - “Dinamo” (Xorvatiya)

“Atalanta” (İtaliya) - “Olimpiakos” (Yunanıstan)

“Leypsiq” (Almaniya) - “Real-Sosyedad” (İspaniya)

“Barselona” (İspaniya) - “Napoli” (İtaliya)

“Zenit” (Rusiya) - “Betis” (İspaniya)

“Borussiya” (Dortmund, Almaniya) - “Reyncers” (Şotlandiya)

“Şerif” (Moldova) - “Braqa” (Portuqaliya)

“Porto” (Portuqaliya) - “Latsio” (İtaliya)

Qeyd edək ki, pley-offun ilk oyunları gələn il fevralın 17-də, cavab matçları 24-də keçiriləcək. Ayın 25-də isə 1/8 finalın püşkü atılacaq.

