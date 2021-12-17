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İlin futbolçuları AÇIQLANDI

İlin futbolçuları
10:50 17 Dekabr 2021
152 İdman
Gülər Seymurqızı
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Beynəlxalq İdman Araşdırmaları Mərkəzi ilin futbolçularının siyahısını açıqlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, ilin ən yaxşı futbolçuları adına David Alaba ("Real Madrid"), Ruben Dias ("Mançester Siti"), Milan Şkrinyar ("İnter"), Karlos Kazemiro ("Real Madrid"), Coşua Kimmix ("Bayern Münhen"), Kilian Mbappe (PSJ), Robert Levandovski ( "Bavariya"), Lionel Messi (PSJ) layiq görülüb.

İlin ən yaxşı qolkiperləri isə Thibaut Courtois ("Real Madrid"), Jan Oblak ("Atletico Madrid"), Manuel Neuer ("Bayern Münih"), Ederson Moraes ("Manchester City"), Fernando Muslera ("Galatasaray"), Uğurcan Çakır ("Trabzonspor") olub.

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metbuat.az

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