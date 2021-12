İsveçdə koronavirus pasportu olan dərialtı mikroçiplər hazırlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, yeni sistem altı minə yaxın vətəndaşa tətbiq edilib.

İmplantların qola implantasiya edildiyi qeyd edilir.

Daha sonra oxucu dərinin altındakı çipi skan edir və peyvənd sertifikatını göstərir.

Eyni zamanda, çiplər təkcə COVID-19 pasportlarını deyil, həm də müqavilələr, avtobus biletləri, idman zalına üzvlük və s. sənədləri saxlaya bilir.

