Bakıda qadınlar üçün striptiz göstərən klub fəaliyyətə başlayıb.

Metbuat.az shownews.az-a istinadən xəbər verir ki, şaxta baba paltarı geyinən əzələli oğlanlar striptiz göstərir.

Şounu izləmək üçün paytaxt xanımları həmin məkana axın edir.



Etik qaydalara görə xanımların üzü xüsusi effektlə bağlanıb.

Həmin videonu təqdim edirik:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.