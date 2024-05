Tanınmış aparıcı Nübar Əbil ailə həyatı qurmağa hazırlaşır.

Metbuat.az bildirir ki, onun toy mərasimi mayın 25-də olacaq. Aparıcı meyxanaçı, ssenarist Pərviz Həşimov ilə nikah masasına əyləşəcək.

Qeyd edək ki, Nübar Əbil AzTV-də yayımlanan “Günə davam” verilişinin aparıcısıdır.

