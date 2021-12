Türkiyənin teatr və kino aktyoru Sezai Aydın vəfat edib.

Metbuat.az CNN "Türk”ə istinadən xəbər verir ki, 69 yaşlı aktyor koronavirusdan müalicə alırdı.

O, teatr səhnəsində çıxış etməklə yanaşı bir sıra seriallarda da çəkilib. Bundan başqa, Al Paçino və Robert de Niro kimi aktyorların canlandırdığı obrazları türk dilində səsləndirib.

