DİM imtahanlarına hazırlaşanlar üçün onlayn sınaq imtahanları keçirilir

Dövlət İmtahan Mərkəzi buraxılış (qəbul) imtahanlarına hazırlaşan abituriyentlərə və buraxılış sinif şagirdlərinə, həmçinin magistratura, doktorantura və dövlət qulluğuna hazırlaşanlara dəstək məqsədilə mütəmadi olaraq https://otk.az/ portalı vasitəsilə onlayn sınaq imtahanları keçirir.

Metbuat.az-a Dövlət İmtahan Mərkəzindən verilən məlumata görə, hazırda portalda Azərbaycan və rus bölmələri üzrə 9 və 11-ci sinif şagirdləri üçün buraxılış imtahanları və I, II, III, IV ixtisas qrupları üzrə qəbul imtahanının ikinci mərhələsi modelinə uyğun əvvəllər istifadə olunmayan tapşırıqlardan ibarət yeni sınaq imtahanları yerləşdirilib.

Bundan əlavə, yaxın vaxtlarda Dövlət İmtahan Mərkəzi tərəfindən dekabrın 19-da keçirilən ali təhsil müəssisələrinə qəbul imtahanının ikinci mərhələsi üzrə sınaq imtahanı da otk.az portalına yerləşdiriləcək.

Bu imtahanların keçirilməsinə daha az vəsait sərf olunduğu üçün iştirak haqqı aşağıdır və adətən 3-5 manat məbləğində müəyyən edilir. Şagird və abituriyentlər sınaq imtahanlarından istifadə etməklə özlərinin imtahana hazırlıq səviyyələrini yoxlaya bilərlər.

Onlayn imtahanların üstünlüklərindən biri də odur ki, imtahan başa çatan kimi iştirakçılar nəticələrini əldə edə, yenidən test tapşırıqlarına baxa, onları təhlil edə və öz cavabları ilə düzgün cavabları müqayisə edə bilərlər.

Portalda qeydiyyatdan keçmək və imtahanlara yazılmaq qaydaları ilə “otk.az”da “Təlimatlar” bölməsində tanış ola bilərsiniz.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.