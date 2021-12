Yeni il şənliyində rəzillik: Hisslərinə hakim ola bilmədi - Rütbəli qadın... / FOTOLAR

ABŞ-ın Nyu-York polis mərkəzinin əməkdaşları üçün təşkil etdiyi Yeni il şənliyində erotik rəqs böyük qalmaqala səbəb olub.

Metbuat.az “Daily Mail”ə istinadən xəbər verir ki, qadın polis yüksək rütbəli kişi polis üçün məşhur “qucaq rəqsi”ni oynayıb. Görüntülərin sosial mediada yayılması müzakirələrə yol açıb.Kişi polisin iş yeri dəyişdirilib. Qadın barəsində isə araşdırmalar davam edir. Polis əməkdaşları bildiriblər ki, spirtli içkinin təsiri altında olduqları üçün rəqs zamanı açıq-saçıq hərəkətlərə yol veriblər.

Onlar davranışlarına görə utandıqlarını ifadə ediblər.

