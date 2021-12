Xalq artisti Zülfiyyə Xanbabayeva yeni görüntülərini sosial şəbəkə izləyiciləri ilə bölüşüb.

Müğənni yenə də görünüşü ilə təəccübləndirib. Xanbabayevanın xeyli çəki atması diqqətdən qaçmayıb.

İfaçı paylaşımına 36 mindən çox bəyəni gəlib. İzləyiciləri isə onun ünvanına yüzlərlə tərif yazıb.



Qeyd edək ki, son günlər ifaçının plastik əməliyyat etdirdiyi bildirilir. Xanbabayeva isə necə artıq çəki atması haqda sualları cavabsız qoyub.

