Britaniyanın “FourFourTwo” nəşri 2021-ci ilin ən yaxşı məşqçilərinin adını açıqlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, İngiltərənin “Mançester Siti” klubunu çalışdıran Xosep Qvardiola geridə qoymaqda olduğumuz ilin ən yaxşı məşqçisi elan olunub.

İlk üçlükdə “Çelsi”nin baş məşqçisi Tomas Tuxellə “Liverpul”un çalışdırıcısı Yurgen Klopp da yer alıb.

