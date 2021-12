Futzal üzrə milli komandaların reytinq siyahısı açıqlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə "futsalworldranking.com" məlumat yayıb.

Azərbaycan yığması sıralamada 1 pillə geriləyib. Hesabında 1391 xalı olan Joze Alesionun yetirmələrinin cədvəldə 14-cüdür.

Qeyd edək ki, siyahının ilk üç pilləsində müvafiq olaraq İspaniya (1791), Braziliya (1780) və Argentina (1741) qərarlaşıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.