Azərbaycanda Milli Paralimpiya Komitəsində (MPK) yeni təyinat olub.

MPK-dan Metbuat.az-a bildirilib ki, Natiq Qasımov qurumun fəxri vitse-prezidenti seçilib.

O, paralimpiya hərəkatının inkişafında fəal xidmətləri qarşılığında təltif olunub.

Qeyd edək ki, Natiq Qasımov daha əvvəl MPK-nın I vitse-prezidenti və Uşaq Paralimpiya Komitəsinin idarə heyətinin sədri vəzifəsində çalışıb.

Bizim

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.