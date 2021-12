20 Yanvar şəhidləri Fərizə və İlham Allahverdiyevlərin ailə üzvlərindən biri dünyasını dəyişib.

Metbuat.az publika.az-a istinadən xəbər verir ki, bu gün 20 Yanvar şəhidi İlham Allahverdiyevin bacısı Rəsmiyyə Allahverdiyeva bu gün vəfat edib. Şəhid bacısı uzun sürən ağır xəstəlikdən əziyyət çəkirmiş.

Allah rəhmət eləsin!

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.