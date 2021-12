"Emiland" şirkətinin sahibi Hikmət Hüseynovun xanımı Pərvanə Hüseynova vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bununla bağlı ailənin yaxınları məlumat yayıb. P.Hüseynovanın ötən gün həyatını itirdiyi bildirilib. Mərhum uzun müddətdir xərçəng xəstəliyindən əziyyət çəkirmiş.





