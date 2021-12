Azərbaycanda internat məktəblərində təhsil alanların sayı açıqlanıb.

Təhsil Nazirliyindən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, 2021-2022-ci tədris ilində Təhsil Nazirliyinin sistemində fəaliyyət göstərən 13 internat məktəbində 4 971 nəfər, 16 inteqrasiya təlimli təhsil müəssisəsində 6 333 nəfər, 8 təmayüllü internat tipli təhsil müəssisəsində 4 439 nəfər şagird təhsil almaqdadır.

