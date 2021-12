Milli Məclis dünya azərbaycanlılarına müraciət etdi

Azərbaycan Milli Məclisi 31 dekabr - Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik Günü münasibətilə dünya azərbaycanlılarına müraciət qəbul edib.

Metbuat.az bildirir ki, müraciətin mətnini Milli Məclisin deputatı Könül Nurullayeva oxuyub.

“Xalqımız 30 il ərzində Qarabağın işğaldan azad ediləcəyinin həsrəti ilə yaşayıb. Artıq Qarabağ düşməndən azad edilib. Xalqımızın arzusu gerçəkləşib. Bu zəfəri Müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyevlə bərabər, Azərbaycan Ordusu və dünya azərbaycanlıları birləşərək əldə edib. Azərbaycan dünyanın inkişaf etmiş sıralarında daim irəliləməsi birliyimizdən çox asılıdır. Dəyərli soydaşlarımız, sizi sıx birliyə, xalqımızın mənafeyinin qorunmasına çağırırıq”, - müraciətdə deyilir.

