Ermənilərin atəş açdığı şirkət əməkdaşı danışdı - FOTO

Dünən saat 14-00 radələrində Ağdam rayonunda erməni silahlı qüvvələrinin atəşinə məruz qalaraq yaralanan "Smart Com" MMC şirkətinin əməkdaşı Anar Rəhimli yaşanankar barədə danışıb.

Metbuat.az BAKU.WS-ə istinadən xəbər verir ki, Anar Rəhimli Xaçın su anbarı istiqamıtində güllə yarası alıb.

"Xaçın su anabarı istiqamətindən qayıdırdıq və Talış yüksəkliyinə gedəcəkdik. Qarşımıza bir post çıxdı. İş yoldaşım avtomobildən düşüdü ki, yolu açsınlar. Biz düşündük bu, bizim postdur. Amma iş yoldaşım qaçaraq avtomobilə əyləşdi və dedi ki, təcili sür arxaya bura erməni postudur. Avtomobili geriyə çevirən zaman düşmən atmağa başladı.

Biz mülki geyimdə və avtomobildə idik. Güllənin biri qoluma dəydi, sümüyüm sındı. Avtomobili idarə edə bilmədim və maşın dirəyə çırpıldı və oradan dərəyə düşdü və aşdı. Avtomobildən süründük və çıxdıq.

Mən orada qaldım və iş yoldaşım telefonun şəbəkəsi tutan əraziyə qaçdı və kömək çağırdı. Təcili yardım gəldi və bizi ilk olaraq hərbi hospitala, oradan isə Gəncə şəhər özəl xəstəxanalardan birinə gətirildik" - deyə Anar Rəhimli bildirib.

Məlumat üçün qeyd edək ki, hazırda onun müalicəsi davam edir, yaralı şəxs əməliyyat ediləcək.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.