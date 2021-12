Bayram günləri Bakı-Sumqayıt elektrik qatarı bu qrafiklə işləyəcək - CƏDVƏL

Bayram günlərində Bakı-Sumqayıt elektrik qatarlarının hansı qrafik üzrə hərəkət edəcəyi açıqlanıb.

Azərbaycan Dəmir Yolları QSC-dən Mətbuat.az-a verilən məlumata görə, 31 dekabr, 1 yanvar və 4 yanvar tarixlərinin qeyri-iş günləri olması ilə əlaqədar olaraq, həmin günlər yalnız aşağıda qeyd olunan Bakı-Sumqayıt elektrik qatarları hərəkətdə olacaq:

Sumqayıtdan saat 07:40-da yola düşən 6606 nömrəli qatar

Sumqayıtdan saat 09:20-də yola düşən 6614 nömrəli qatar

Bakıdan saat 16:55-də yola düşən 6611 nömrəli qatar

Bakıdan saat 17:20-də yola düşən 6613 nömrəli qatar

Bakıdan saat 18:50-də yola düşən 6621 nömrəli qatar

Bakıdan saat 19:50-də yola düşən 6625 nömrəli qatar

Xatırladaq ki, Nazirlər Kabinetinin müvafiq qərarına əsasən, 2 və 3 yanvar tarixləri (şənbə və bazar) qatarlar hərəkətdə olmayacaq.

