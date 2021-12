Məmməd Ağayev Moskva Akademik Satira Teatrının direktoru vəzifəsini tərk edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə teatrın bədii rəhbəri Sergey Qazarov məlumat verib. Ağayev 1985-ci ildən teatrda baş idarəçi, rejissor köməkçisi, direktor müavini, idarəedici direktor vəzifələrində çalışıb, 1992-ci ilin noyabrından isə Moskva Akademik Satira Teatrının direktoru olub.

Onun yerinə kimin təyin ediləcəyi hələ ki bəlli deyil.

