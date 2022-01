Üç hərbçinin qətlində ittiham olunan Elxanın FOTOSU

Xəbər verdiyimiz kimi, bu gün Qubadlıda üç hərbçi öldürülüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, DSX-nin yaydığı məlumata görə, Sərhəd Qoşunlarının “Qubadlı” əlahiddə sərhəd diviziyasının xidməti ərazisində müddətdən artıq həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçusu kiçik çavuş Əvəzli Elxan Məhəmməd oğlu naməlum səbəbdən öz xidməti silahından atəş açmaqla xidmət etdiyi sərhəd zastavasının hərbi qulluqçuları baş leytenant İsmayılov Yusif İsmayıl oğlunu, kiçik gizir Cəlilzadə Amil Fuar oğlunu və kiçik gizir İbrahimov Rəfail Natiq oğlunu qətlə yetirib.

Üç hərbçinin qətlində ittiham olunan E.Əvəzlinin fotosunu təqdim edirik:

