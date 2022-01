Ötən ilin dekabr ayında Türkiyədə qiymətlər noyabr ayı ilə müqayisədə orta hesabla 13,6%, əvvəlki ilin dekabr ayına nisbətən isə 36,1% artıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Statistika Qurumu (TÜİK) məlumat yayıb.

Qeyd edilir ki, bununla da ölkədə illik inflyasiya 2002-ci ilin sentyabr ayında qeydə alınmış (19 illik) rekordu yeniləyib.

