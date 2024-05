Mayın 7-də Azərbaycan Respublikasının Baş naziri Əli Əsədov Türkiyə Respublikasına rəsmi səfərə gedib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Nazirlər Kabinetindən bildirilib.

