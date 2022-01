İNANILMAZ: 18 yaşlı qız qarın ağrısı şikayəti ilə həkimə getdi: 7 aylıq hamilə olduğunu öyrəndi - FOTOLAR

Braziliyada 18 yaşlı qız səhhətindəki problemlər səbəbilə həkimə müraciət edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, qadın hamilə olsa da, həkimlər bunu bilməyib. 18 yaşlı qadın bir müddət sonra yenidən həkimə müraciət edib. Bu zaman onun 7 aylıq hamilə olduğu müəyyən edilib. Qarnında ciddi ağrılar hiss edən qadın, uşağı vaxtından əvvəl dünaya gətirib. Əvvəlcə uşağın ölü doğulduğu güman edilib morqa göndərilsə də, sonradan onun yaşadığı məlum olub. Ananın vəziyyəti normaldır.

Uşağın vəziyyəti də yaxşıya doğru gedir. Hadisə ilə bağlı araşdırmalar başlayıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.