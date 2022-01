Ötən il Azərbaycanda uşaqlara qoyulan QƏRİBƏ ADLAR - SİYAHI

Ötən il Azərbaycanda körpələrə qoyulan qəribə adlar məlum olub.

Metbuat.az Report-a istinadən xəbər verir ki, 2021-ci il ərzində valideynlərin övladlarına qeyri-adi adlar verməsi geniş yayılmasa da, belə hallara rast gəlinib.

Belə ki, ötən il Ayda, Əhmədov, Aydəs, Balış, Diliş, Dərdayıl, Doğru, Dəftər, Gil, Şərbala, Koroğlu və Həci adlarının hərəsi bir uşağa verilib.

Eyni zamanda, 2021-ci il ərzində iki uşağa Qəribə, iki uşağa Gilə və daha iki uşağa isə Dua adı qoyulub.

Xatırladaq ki, ötən il Azərbaycanda uşaqlara ən çox qoyulan adlar sırasında Əli və Zəhra üstünlük təşkil edib.

