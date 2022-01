ABŞ Dövlət katibi Entoni Blinken Qazaxıstanın xarici işlər naziri Muxtar Tleuberdi ilə respublikadakı vəziyyətlə bağlı telefonla danışıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Blinken ABŞ-ın Qazaxıstanda konstitusiya təsisatlarına və media azadlığına dəstək verdiyini bəyan edib, vəziyyəti sülh yolu ilə həll etməyə çağırıb.

Bundan əlavə, Dövlət Departamentinin rəhbəri Avropada sabitliyin təşviq edilməsinin vacibliyini, o cümlədən, Ukrayna ilə bağlı vəziyyəti də müzakirə edib.

