Nura Suri bahalaşmadan yazdı: "Bu artımlar varlıların da gözünə görünmür"

Müğənni Nura Suri ölkədə ərzaq məhsullarının bahalaşmasından yazıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, müğənni qeyd edib ki, bu bahalaşman zaman keçdikcə əhali üçün daha da çətin olacaq:

"Hər zaman aldığım məhsulların qiyməti çox artıb. 24-25 AZN olan məhsul 30 AZN-i keçib. 1-2 məhsul alanda bəlkə hiss etmirsiniz, amma bazarlıq edəndə ciddi fərq görünür. Demək olar ki, orta təbəqə çox azdır. Bu artımlar varlıların da gözünə görünmür. Benzin də deyilənə görə, yenə qalxacaq. Kommunal xərclər də artıb, pensiya ilə yaşayan insanlara Allah kömək olsun!".

