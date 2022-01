Əfqanıstanda dövlət univeristetləri yenidən fəaliyyət göstərəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “Taliban”ın müvəqqəti hökuməti açıqlama yayıb. Bildirilir ki, bu vaxta qədər univeristetlərin bağlı qalması iqtisadi problemlərlə bağlıdır. Açıqlamaya görə, iqtisadi problemlər yaxın günlərdə həllini tapacaq.

Qeyd edək ki, Əfqanıstanda 40 dövlət univeristeti var. Onlardan bir neçəsi fəaliyyət göstərir.

