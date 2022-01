Gənc müəllimənin görüntülərini gizlicə çəkib yaydılar - Böyük etirazlara səbəb oldu / FOTOLAR

Misirdə gənc qadın müəllimə Aya Yousefin “göbək rəqsi” ölkədə böyük rezonans yaradıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, görüntülər yayılandan sonra müəllimə işdən qovulub. Lakin qadın hüquqlarının müdafiəçilərinin səylərindən sonra o başqa məktəbdə fəaliyyətini davam etdirib. Bildirilir ki, görüntülər böyük kütlə tərəfindən izlənilib və müəllimənin ünvanına tənqidi fikirlər səsləndirilib. Məlumata görə, görüntülər tədbir zamanı icazəsiz çəkilib. Hadisədən sonra qadının həyat yoldaşı da boşanma iddiası qaldıraraq, ayırılıb.

Qeyd edək ki, qadın rəqqas olub. O öz qızının toyunda da rəqqas kimi rəqs edib. Həmin vaxt onun rəqsinə heç kim etiraz etməyib.

