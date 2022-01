Naxçıvanda ər və arvad qəzada öldü

Naxçıvan şəhərində avtomobil ər və arvadı vuraraq öldürüb.

Bu barədə Metbuat.az-a Daxili İşlər Nazirliyinin (DİN) Mətbuat Xidmətindən məlumat verilib.

Bildirilib ki, yanvarın 14-də saat 21 radələrində Naxçıvan şəhəri ərazisində Babək rayon sakini C.Əliyev idarə etdiyi “NAZ Lifan” markalı avtomobillə yolun kənarı ilə hərəkət edən həmyerliləri Hacıağa Əsgərovu və onun həyat yoldaşı Töhfəni vurub. Nəticədə xəstəxanaya yerləşdirilən hər 2 piyada yanvarın 15-də orada ölüblər.

Naxçıvan Şəhər Polis İdarəsində araşdırma aparılır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.