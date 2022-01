Azərbaycan Minatəmizləmə Agentliyi (ANAMA) mina təhlükəsi ilə bağlı vətəndaşlara xəbərdarlıq edib.

Metbuat.az-a daxil olan xəbərdarlıqda deyilir:

"Qaydalara riayət edək - Təhlükəsiz mühitin yaradılmasına dəstək olaq! Mina - gizlədilmişdir. Təhlükəli ərazilərə daxil olmayın. Minalanmış ərazilər ölüm tələsidir. Yaxınlaşmayın, daxil olmayın. Partlamamış hərbi sursatlar ölümcüldür. Ailənizi və yaxınlarınızı düşünün. Xəbərdaredici işarələrə əməl edin, evinizə sağlam qayıdın!"

