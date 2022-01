Yeni səhiyyə naziri KİMDİR? - DOSYE

Xəbər verdiyimiz kimi, Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə Teymur Yusif oğlu Musayev Azərbaycanın səhiyyə naziri təyin edilib.

Metbuat.az Teymur Yusif oğlu Musayev haqqında məlumatı təqdim edir:



O, 1987-1994-cü illərdə Azərbaycan Tibb Universitetində təhsil alıb. 2003-2004-cü illərdə Strasburq Universitetində, 2013-2015-ci illərdə isə RİSEBA Riqa Stradis Universitetində təhsilini davam etdirib.



2007-2015-ci illərdə N.Tusi adına Klinikada direktor, 2015-2018-ci illərdə Dobromed Baku Hospitalda direktor, 2016-2019-cu illərdə Qəbələdə yerləşən Chenot Palace Health Wellness Hotelində Tibbi direktor, 2019-2020-ci illərdə İtaliyada, Medwellness SPA mərkəzində baş beynəlxalq məsləhətçi, 2020-ci ildən isə Səhiyyə Nazirliyində Səhiyyənin Təşkili Şöbəsinin müdiri vəzifəsində çalışıb.

Qeyd edək ki, T.Musayev 2021-ci ilin aprelin 23-dən səhiyyə nazirinin birinci müavini, səhiyyə naziri vəzifəsini müvəqqəti icra edən vəzifəsinə təyin olunmuşdu. Həmin dövrdən indiyədək o, səhiyyə nazirinin vəzifələrini icra edirdi.

