Gördüklərinə inanmayıb kameranın qeydlərini izlədi: Heyrətə gəldi - Nə olduğu bilinmir / VİDEO

İngiltərədə müşahidə kamerası qəribə görüntülər lentə alıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Alisia Stoddart adlı qadın istirahət edərkən, evin həyətindən naməlum obyektin qəfil havaya qalxaraq uçduğunu müşahidə edib. Heyrətə gələn qadın, hadisəni dəqiqləşdirmək üçün evinə quraşdırdığı müşahidə kamerasının qeydlərini izləyib. O, naməlum obyektin uçduğunu dəqiqləşdirsə də, onun nə olduğunu bilməyib. Yerli sakinlər onu diş pərisinə bənzədir.

Qeyd edək ki, diş pərisi əsasən nağıllarda istifadə edilən personajdır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.