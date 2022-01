Ermənistanda növbədənkənar prezident seçkilərinə qədər prezident səlahiyyətlərini müvəqqəti olaraq ölkə parlamentinin sədri Alen Simonyan icra edəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu Ermənistanın Konstitusiyasında təsbit olunub.

Növbədənkənar seçkilər prezident istefa verdiyi tarixdən 25 gün tez və 35 gün gec olmayaraq keçirilməlidir.

