Aparıcı Zaur Baxşəliyev koronavirusa yoluxub.



Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Baxşəliyev aparıcısı olduğu verilişə canlı efirə qoşularaq özü məlumat verib. Aparıcı 3 dəfə peyvənd olunduğunu, buna baxmayaraq koronavirusa yoluxduğunu bildirib. O, evə qapandığını, özünü ailəsindən təcrid etdiyini, xəstəliyi hələ ki, yüngül keçirdiyini qeyd edib. Zaurla verilişin aparıcısı və eyni zamanda həyat yoldaşı olan Günay arasında duyğusal anlar yaşanıb.

Sözügedən görüntüləri təqdim edirik:

