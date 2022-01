Ötən gün sosial şəbəkələrdə məktəblərin birində şagirdlərin sinif otağında müəllimə qarşı qeyri-etik hərəkəti ilə bağlı görüntülər yayılıb. Sözügedən görüntü ciddi müzakirlərə yol açıb və bu hal müəllimə qarşı hörmətsizlik kimi qiymətləndirilib.

Metbuat.az bildirir ki, məsələ ilə bağlı Təhsil Nazirliyinə açıqlama verib.

Qeyd edilib ki, görüntülərin Azərbaycan məktəblərində olması təsdiqini tapmayıb: “Amma məsələ ilə bağlı Təhsil Nazirliyi tərəfindən araşdırma aparılır”.

