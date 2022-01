ABŞ-ın Virciniya ştatında yaşayan həmyerlimiz 12 yaşlı Tomris Qaradağlı ibtidai məktəbi "Prezident Co Bayden" fərqlənmə diplomu ilə başa vurub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bundan başqa, Tomris gənc istedad olaraq "Johns Hopkins və Duke" Universitetlərinin mükafatlarına da layiq görülüb.

Qeyd edək ki, Amerikada dünyaya gələn Tomrisin atası təbrizli, anası isə Ucar rayonundandır.

Aidə Fətəliyeva / Metbuat.az



