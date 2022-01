Tanınmış aparıcının həyat yoldaşının ölümü ilə bağlı ŞOK TƏFƏRRÜATLAR: Arvadı yoxa çıxıb - FOTOLAR

Türkiyəli tanınmış aparıcı Ece Erkenin həyat yoldaşı vəkil Şafak Mahmutyazıcıoğlunun qətlə yetirilməsi ilə bağlı bəzi təfərrüatlar məlum olub.

Metbuat.az yerli mənbələrə istinadən xəbər verir ki, Şafak Mahmutyazıcıoğlu gecə saatlarında İstanbuldakı restorandan çıxarkən naməlum şəxslərin silahlı hücuma məruz qalıb. Vəkil 7 güllə yarası alıb. O, xəstəxanaya çatdırılsa da, həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Vəkilin sürücüsü isə yaralıdır. Hadisənin törədənlərin axtarışları davam edir.

Bircan Bali bildirib ki, vəkilin ölümündən sonra onun həyat yoldaşı ilə əlaqə qurmaq mümkün olmayıb. Bircan Bali yaxın rəfiqəsi Ece Erkinin yoxa çıxdığını ifadə edib.

