“Azərbaycanda “buster” doza ilə peyvəndlənməyənlər fevralın 15-dən şənlik mərasimlərində iştirak edə bilməyəcəklər”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu, Səhiyyə Nazirliyi, İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyi və TƏBİB-in birgə məlumatında əksini tapıb.

Eyni zamanda, “buster” doza vaksin vurdurmayan yaşı 18-dən yuxarı şəxslər həmin tarixdən etibarən ictimai iaşə müəsisələrinə, mehmanxanalara və iri ticarət mərkəzlərinə daxil ola bilməyəcək.

Daha ətraflı "Baku TV"nin süjetində:

